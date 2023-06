Policial militar de São Paulo reage a assalto e atira em suspeito

Um policial militar de São Paulo, de 28 anos, reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra o suspeito na noite dessa terça-feira (13/6), no bairro Jardim Teresópolis, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a corporação paulista, o soldado estava em um carro na altura da rua Campos Sáles quando o suspeito armado se aproximou e anunciou o assalto.

Além do policial, o irmão dele também estava dentro do veículo na hora da ação do suspeito. O militar e o suspeito entraram em confronto e houve troca de tiros.

O suspeito foi baleado e precisou ser socorrido para o Hospital Regional de Betim e, segundo a polícia de São Paulo, segue internado. O estado de saúde dele não foi divulgado.

O policial, que estava de folga, e o irmão não ficaram feridos. Duas armas de fogo, munições com carregador e um celular foram apreendidos.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que ratificou a prisão em flagrante do suspeito, de 27 anos. Ele está internado sob escolta policial. Outro suspeito de participar da tentativa de assalto fugiu e segue foragido.

"A Polícia Civil deslocou a perícia oficial ao local, onde foram realizados os primeiros levantamentos, iniciando a investigação. O policial militar de São Paulo foi ouvido e liberado".