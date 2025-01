Ponto Bis Papelaria comemora aniversário com promoções, novidades e prêmios em Capinópolis

Ponto Bis Papelaria Capinópolis | Foto: Ananda Braga

Capinópolis, 04 de Janeiro de 2025. A Ponto Bis Papelaria está celebrando aniversário com promoções, novidades e preço baixo. A nova estrutura foi inaugurada há um ano, e neste prazo a loja se consolidou como referência em papelaria em Capinópolis, e nas cidades vizinhas de Ipiaçu, Cachoeira Dourada e Canápolis.

Com novos segmentos de produtos sendo integrados ao catálogo, a Ponto Bis continua a se expandir, atraindo ainda mais consumidores.

Neste sábado, 04 de janeiro de 2025, a Ponto Bis lançou a promoção “Volta às Aulas 2025”, que foi recebida com entusiasmo pela comunidade. A festa contou com pintura no rosto, gostosuras e pipoca quentinha.

A Fernanda de Paula Longo visitou a loja para conferir os preços e aprovou: “Os preços estão ótimos, me surpreendeu.”

Além das ofertas, a Ponto Bis está preparando um sorteio para o mês de março, onde os clientes poderão concorrer a prêmios valiosos: um iPhone 16, uma TV de 60 polegadas e três bicicletas.

Danielle destacou a variedade dos produtos: “Os preços estão ótimos, pode vir aproveitar” Enquanto isso, Pietra Nozela e Sofia Nozela, filhas de Daniele, já estão de olho nos prêmios do sorteio, animadas com a possibilidade de ganhar.

O empresário Fábio destacou que o trabalho é dedicado e que uma promoção como essa, tem início muito antes: “Nós conseguimos estruturar mais a loja e com o trabalho que nós fazemos junto às fábricas, nós temos condições de trazer preços mais acessíveis. Esse volta às aulas que está iniciando hoje, começou lá em julho [de 2024], quando nós fomos para São Paulo na feira escolar, pensando nas crianças.”

A Ponto Bis Papelaria é ideal para quem busca economia sem abrir mão da qualidade. Venha conferir e aproveitar as promoções da “Volta às Aulas 2025” e participe dos sorteios.