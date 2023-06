Pós doutora em Linguística é nomeada reitora da UFTM

Nesta sexta-feira (2/6) foi publicado no Diário Oficial da União, Decreto de nomeação da professora da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Marinalva Vieira Barbosa, para exercer o cargo de reitora da universidade, a partir de 19 de junho desse ano.

O documento, assinado pelo Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana, estipulou mandato de quatro anos.

Segundo informações do site da chapa 2, intitulada Integração Novos Tempos na UFTM , Marinalva Vieira Barbosa é graduada em Letras e mestra, doutora e pós-doutora em Linguística.

Atualmente, ela é docente permanente do Programa Pós-Graduação em Educação e do Mestrado Profissional em Letras (Profletras) da UFTM. Nesses programas, orienta pesquisas para escrita de dissertações de mestrado e teses de doutorados. Já na graduação, ela orienta trabalhos de Iniciação Científica e de Conclusão de Cursos

Durante consulta aos professores, alunos e técnicos da UFTM , realizada no mês de março, a chapa da professora Marinalva foi a vencedora com 33,35 % dos votos.

A Chapa Integração: novos tempos na UFTM também foi composta pela professora adjunta da disciplina de Dermatologia, Departamento de Clínica Médica do Instituto de Ciências da Saúde da UFTM, Meire Soares Ataíde, agora também a futura Vice-Reitora da universidade.

“Sustenta a composição dessa chapa a compreensão de que, para construirmos o futuro da UFTM, no presente das nossas ações, torna-se fundamental integrar as gerações, as áreas, as concepções e, principalmente, unir aqueles que compreendem que a UFTM é uma instituição pública, gratuita e que, por isso, não pode perder de vista o seu compromisso social, cultural e, principalmente, educacional”, destacou a proposta da chapa da nova reitora da UFTM.