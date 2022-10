Prata: pá carregadeira furtada na zona rural é recuperada

A máquina foi furtada na região do Douradinho, na zona rural do município de Prata

Pá carregadeira marca Komatsu, modelo 6VB41A-L, foi furtada na zona rural da cidade de Prata | Foto: PMMG

Prata, Minas Gerais. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recuperou uma pá carregadeira, que havia sido furtada. A ação policial ocorreu na última quarta-feira (05.out.22).

A vítima relatou à PMMG que estava realizando serviços com sua pá carregadeira na Fazenda Santa Cecília, que ao encerrar sua atividades na terça-feira (04), deixou a máquina agrícola estacionada dentro de uma área de mata afastada da sede, que ao retornar ao local na quarta-feira, constatou que a máquina havia sido furtada.

Ainda segundo a vítima, ele seguiu os rastros dos pneus da pá carregadeira e de um veículo de pequeno porte, os quais seguiram até uma área de plantação de cana de açúcar há de cerca de 25 km do local do furto, na altura do limite com o município de Ituiutaba, onde localizou a máquina escondida dentro do matagal.

De acordo com informações de testemunhas, um veículo VW/Gol de cor branca, provavelmente do modelo G3 ou G4, foi visto transitando no local em atitude suspeita.

Duas câmeras do sistema de monitoramento da zona rural existentes no trajeto entre a cidade do Prata e o local onde a máquina foi localizada foram avariadas na data de ontem, levando a acreditar que o fato tenha relação com furto da máquina.

A máquina foi restituída à vítima com a devida autorização do delegado de polícia da comarca do Prata.