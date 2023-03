Prefeita Leandra assume a coordenadoria regional da Frente Mineira de Prefeitos

(Esq) André Janones; Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba; e o prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira | Foto: Divulgação

A prefeita Leandra Guedes assumiu nesta quinta-feira, 23.mar.23, importante função na Frente Mineiro de Prefeitos – FMP, que reúne centenas de gestores de municípios mineiros com mais de 35 mil habitantes.

Durante evento realizado em Belo Horizonte, a chefe do Poder Executivo de Ituiutaba foi empossada como Coordenadora Geral do Triângulo e Alto Paranaíba, com a missão de representar as cidades da região por meio da entidade. O prefeito de Teófilo Otoni, Daniel Sucupira, foi eleito e empossado como presidente da FMP.

Além de diversos gestores municipais, a solenidade de posse contou com a participação do deputado federal, André Janones, e do procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior.

Durante sua fala aos gestores na capital mineira, Leandra Guedes afirmou ter aceitado o convite com muita honra. “Esta é uma grande missão, de continuar lutando pelas demandas de Ituiutaba e agora também por toda a região”, disse a prefeita.

Leandra Guedes, prefeita de Ituiutaba

A Frente Mineira de Prefeitos atua em prol dos interesses dos municípios participantes, principalmente em pautas que envolvem temas importantes como a Saúde, Educação, Infraestrutura. “Como coordenadora da nossa região, estarei em diálogo constante com todos os prefeitos e prefeitas do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba para juntos conquistarmos melhorias para a população”, ressaltou Leandra Guedes.

A chefe do Poder Executivo disse ainda que a nova função faz com que Ituiutaba ocupe mais um importante espaço no âmbito de Minas Gerais. “Com muito trabalho, vamos ampliar e acelerar ainda mais os avanços que estamos trabalhando para entregar para a população tijucana. Quando a gente faz um trabalho sério e com responsabilidade com o dinheiro do povo, o reconhecimento vem”, finalizou a prefeita.