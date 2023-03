Prefeito de Capinópolis participa de cerimônia do CISTRI/SAMU em Araguari

Na manhã da última quarta-feira, 8.mar.23, aconteceu a solenidade de inauguração da manutenção e obra de ampliação do prédio do SAMU, em Araguari-MG.

O investimento realizado para adequação do espaço físico, modernização da estrutura da base descentralizada 192, além dos equipamentos utilizados, foi de mais de R$ 640.000,00.

O Prefeito de Capinópolis, Cleidimar Zanotto, atual presidente do CISTRI/SAMU, que compreende a região do Triângulo Mineiro, marcou presença no relevante evento, um marco de grande significado para o órgão presente em várias cidades: são dezenas de milhares de pessoas atendidas pela instituição.

“Agradeço ao prefeito Renato Carvalho pelo empenho como gestor do município de Araguari em promover grandes melhorias no posto do SAMU, possibilitando atender um maior número de pessoas com ainda mais eficiência. Como sempre digo, o melhor caminho a ser seguido é o de manter um bom diálogo e boa convivência com nossos colegas de trabalho, pois juntos, podemos muito mais”, destacou Cleidimar Zanotto, presidente do CISTRI/SAMU – Consórcio Público Intermunicipal de Saúde Rede de Urgência e Emergência da Macrorregião do Triângulo Norte.

Cidades que compõem o consórcio:

ABADIA DOS DOURADOS

ARAGUARI

ARAPORÃ

CACHOEIRA DOURADA DE MINAS

CAMPINA VERDE

CANÁPOLIS

CAPINÓPOLIS

CASCALHO RICO

CENTRALINA

COROMANDEL

DOURADOQUARA

ESTRELA DO SUL

GRUPIARA

GURINHATÃ

INDIANÓPOLIS

IPIAÇU

IRAÍ DE MINAS

ITUIUTABA

MONTE ALEGRE DE MINAS

MONTE CARMELO

NOVA PONTE

PATROCÍNIO

PRATA

ROMARIA

SANTA VITÓRIA

TUPACIGUARA