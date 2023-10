Prefeitura de Capinópolis inaugura ampliação da Secretaria de Educação e Cultura

Secretaria de Educação e Cultura foi ampliada | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A prefeitura Municipal de Capinópolis inaugurou a ampliação da Secretaria de Educação e Cultura na última sexta-feira (27.Out.23). Agora, a secretaria tem espaços adequados para suas atividades. Assista:

O investimento ultrapassa R$400 mil de recursos próprios do município.

Autoridades e profissionais ligados à Educação no Município participaram da festividade. O pároco Edivan Queiroz, ministrou a benção.

O prefeito Cleidimar Zanotto destacou a importância da obra.

“No início do nosso mandato nós planejamos, avaliamos as prioridades e colocamos essa obra, que seria a segunda etapa da Secretaria da Educação, na qual a própria Iracilda e os servidores que trabalham, reivindicaram. Deus nos deu essa oportunidade. A obra ficou bonita, uma obra (…) a secretária que não tinha uma sala de reunião adequada, sem espaço. Então, o que a gente fez foi reorganizar essa ampliação, e dar essa condição e qualidade de trabalho aos servidores”.

Juntamente com a ampliação do prédio, uma boa notícia aos feirantes de Capinópolis. Após décadas de feira na Avenida 99, dois banheiros foram construídos anexos à secretaria de Educação. O vereador Gilvan Gama (PTB) apresentou indicações e buscou a construção dos banheiros durante seus mandatos como parlamentar.

A Cícera Donizete Brito Gomes é comerciante e comemorou a construção dos banheiros e a isenção da taxa mensal aos feirantes.

“Nós fomos 16 vezes na câmara com os vereadores, com o prefeito, para lutar para tirar essa lei, para a gente não pagar as mensalidades das quadras no domingo, que a gente pagava por mês para ficar ali, que às vezes tinha domingo que não vendia tão bem assim. Mas graças a Deus nós conseguimos, nós não vamos pagar mais as quadra na feira e o banheiro também, que nós conseguimos, graças a Deus e à administração”, disse a comerciante à reportagem do Tudo Em Dia.

Banheiros foram construídos para uso exclusivo dos feirantes de Capinópolis | Foto: Ananda Braga

Iracilda Duarte, secretária de Educação e Cultura, destacou a alegria de transformar o prédio em um local adequado.

“Essa obra representa realização, realização de um trabalho, realização de apoio político. Porque quando a gente sonha sozinha, não realiza. Mas quando a administração abraça a causa junto conosco, apoia os nossos projetos, o resultado é esse. E a estrutura fantástica das nossas escolas, vem melhorando a cada ano. Para mim, que estou aqui há 15 anos, a gente percebe o quanto as condições de trabalho vem melhorando. Então, é um motivo de alegria, um momento de celebrar com vocês, com as famílias, com os amigos e com a administração municipal”, destacou a secretária.

A ampliação do prédio proporcionará um ambiente adequado para as atividades, com salas para o reuniões do Conselho de Patrimônio Histórico e possivelmente, do departamento de esportes.

Na segunda-feira (30), a quadra de esportes do CEMEI Waldir Barbosa será inaugurada.