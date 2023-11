Prefeitura de Capinópolis inaugura dois banheiros para feirantes

Banheiros foram construídos anexos à Secretaria de Educação e Cultura | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. Após décadas de feira livre na Avenida 99, os feirantes de Capinópolis tiveram uma boa notícia. A Prefeitura de Capinópolis inaugurou dois banheiros para uso dos feirantes.

Muitos feirantes se deslocam da zona rural, e chegam à Avenida 99 por volta das 05h da manhã, e terminam suas atividades por volta de 11h.

Os banheiros foram construídos anexos à Secretaria de Educação e Cultura. A inauguração ocorreu na última sexta-feira (27.Out.23).

A reivindicação chegou a ser pauta na Câmara Municipal em 2019 – e o Tudo Em Dia esteve por lá. A Cícera Donizete Brito Gomes é comerciante e comemorou a construção dos banheiros e a isenção da taxa mensal aos feirantes.

“Nós fomos 16 vezes na câmara com os vereadores, com o prefeito, para lutar para tirar essa lei, para a gente não pagar as mensalidades das quadras no domingo, que a gente pagava por mês para ficar ali, que às vezes tinha domingo que não vendia tão bem assim. Mas graças a Deus nós conseguimos, nós não vamos pagar mais as quadra na feira e o banheiro também, que nós conseguimos, graças a Deus e à administração”, disse a comerciante à reportagem do Tudo Em Dia.

A indicação é do vereador Gilvan Gama.

“Nós somos vereadores desde a década de 90, todos os quatro mandatos a gente tentou esse banheiro e conseguimos. Antes da obra, definimos que ia atender os feirantes, que é uma reivindicação antiga deles. Quero parabenizar o Cleidimar pela obra aqui na secretaria [de Educação], como também esse atendimento do vereador Gilvan para fazer os banheiros masculino e feminino para os os usuários da nossa feira livre aos domingos”, disse o vereador.

O prefeito de Capinópolis destacou a importância da obra para atendimento aos feirantes.

“Essa obra vem atender às necessidades dos feirantes que há décadas utilizam este espaço aos domingos”, disse o prefeito.