Prefeitura de Capinópolis inaugura quadra de esportes do CEMEI

Quadra de esportes Willian Levy Félix Ferreira foi inaugurada nesta segunda-feira (30) | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A prefeitura Municipal de Capinópolis inaugurou a quadra de esportes do CEMEI Waldir Barbosa de Miranda nesta segunda-feira (30.Out.23). Veja:

Esse foi um mais um gol para a Educação em Capinópolis, já que a quadra poderá servir mais de 207 crianças.

A obra, anunciada em março de 2022, foi orçada em mais de meio milhão (R$569.879,48), e foi realizada com recursos de emenda parlamentar do deputado estadual Raul Belém.

Inaguração ocorreu nesta segunda-feira (30) com a presença do deputado estadual Raul Belém | Foto: Paulo Braga

A quadra recebeu o nome de Willian Levy Félix Ferreira – aluno falecido no ano passado.

Autoridades locais e personalidades ligadas à Educação participaram. A benção foi ministrada pelo padre Luiz Carlos.

O prefeito Cleidimar Zanotto destacou a importância das parcerias para a realização da obra. “Essa parceria que é feita com os vereadores e também com os deputados, é de suma importância para que nós consigamos esses recursos, para que possamos estar investindo para resolver os problemas da nossa cidade”, disse o prefeito.

Jaisson Souza, vice-prefeito, reforçou a importância do olhar sensível a todos os alunos. “E o olhar era esse mesmo, trazer também atividade física para essas crianças, mesmo sendo pequenas. Merecem esse espaço aqui para atividade física, para desenvolvimento da coordenação motora e da interatividade com os colegas”, destacou o vice-prefeito.

“Conseguimos, através de Raul Belém, um parceiro fantástico para o município. Dentre todos os parlamentares, tanto da Assembleia, quanto do Congresso, é o mais presente nas suas emendas aqui em Capinópolis. E nesse sentido, passamos ao Cleidimar a necessidade de uma construção desse porte, dessa envergadura para atender as atividades desportistas aqui do CEMEI”.

O deputado Raul Belém destacou o carinho por Capinópolis. “Para mim é sempre uma honra poder apoiar a cidade, poder ser o deputado majoritário da cidade e isso, e nós temos noção dessa responsabilidade e queremos estar assumindo isso cada vez mais, trazendo benefícios e recursos para essa cidade querida e de um povo querido”, finalizou o deputado.

Fotos: