Prefeitura de Capinópolis iniciou construção de passarelas elevadas na MGC-154 para acesso ao residencial Vale dos Sonhos

A passarela garantirá mais segurança aos moradores do Vale dos Sonhos | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A prefeitura de Capinópolis está construindo passarelas elevadas na MGC-154, que darão acesso ao residencial Vale dos Sonhos. A construção de uma das faixas foi iniciada e concluída no final da tarde da última quarta-feira (04.OUT.23). As passarelas serão feitas nas duas vias da rodovia.

“Agora, os moradores, em especial as crianças, podem cruzar a rodovia com mais segurança, sem estar expostas aos riscos do tráfego intenso. Iremos sinalizar a passarela, e os condutores deverão aguardar o trânsito dos pedestres. Com planejamento e recursos adequados, podemos criar um ambiente seguro para nossa população”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto.

A passarela será construída dos dois lados da rodovia, garantindo mais segurança aos moradores | Foto: Paulo Braga

Colaboradores durante a construção de uma faixa da passarela no Vale dos Sonhos | Foto: Paulo Braga

O Residencial Vale dos Sonhos vem recebendo melhorias por parte do Governo Municipal de Capinópolis. Recentemente, um novo trecho da Avenida José Guimarães Filho foi aberto e asfaltado. O local também já recebeu iluminação pública.

O novo trecho da via permitirá que os moradores tenham acesso direto à Rua 96. Antes, a única saída do conjunto habitacional era pelo trevo de acesso à cidade.

Um novo trecho da Avenida José Guimarães Filho foi aberto e asfaltado | Foto: Paulo Braga