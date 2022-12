Presidente participa em Brasília de homenagem pelo Dia do Marinheiro

O presidente Jair Bolsonaro participou (13), em Brasília, da celebração do Dia do Marinheiro, realizada no Grupamento dos Fuzileiros Navais. Na ocasião, ele concedeu também as medalhas Mérito Tamandaré, uma das maiores condecorações da Marinha. O presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Glen Valente, foi um dos agraciados com a comenda.

Bolsonaro não discursou, mas uma mensagem dele foi lida pelo cerimonial. Nela, o presidente disse que “o Brasil acredita, em qualquer tempo, na atuação indelével de suas Forças Armadas, em prol da defesa de nossa pátria e pela garantia da liberdade do povo brasileiro”. Em outra passagem, ele acrescentou que o país é “berço de povo resiliente e, sobretudo, patriota”.

O Dia do Marinheiro é comemorado na data de aniversário do almirante Joaquim Marques Lisboa, o Marquês de Tamandaré, que nasceu há 215 anos e é o patrono da Marinha no Brasil. Ao longo do século 19, ele teve destacada participação nas guerras da Independência, Cisplatina e do Paraguai, entre outros feitos militares.