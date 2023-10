Preso em Bambuí homem que abusou da enteada de 2 anos

Um trabalho feito pelo Serviço de Inteligência do Departamento Estadual de Combate à Corrupção, Fraudes e Crimes Cibernéticos possibilitou a prisão de um fotógrafo, de 34 anos, em Bambuí, no Centro-Oeste do estado, por pedofilia e armazenamento de vídeos e fotos, o que infringe o código penal e o Estatuto da Criança e Adolescente, podendo pegar até 19 anos de prisão. O homem era conhecido por fazer ensaios infantis na cidade e a polícia suspeita que mais de 70 crianças possam ter sido abusadas.

Um vídeo foi detectado, segundo a delegada Cristiana Angelini, pela Inteligência da delegacia. “A partir daí, começamos a fazer buscas e conseguimos chegar ao autor, ou seja, o homem que estava distribuindo o vídeo”.

No vídeo, segundo a delegada, o homem manipulava as partes genitais da própria enteada, de 2 anos. A partir disso, foi solicitado, à Justiça de Bambuí, um pedido de busca e apreensão e também de prisão, uma vez que foi confirmado que a vítima morava com o suspeito.

A delegada Marcelle Barcellar, foi quem conduziu os trabalhos em Bambuí. “Foram apreendidos um computador, máquinas fotográficas, cartões de memória e o celular do suspeito”.

Além disso, o homem é reincidente pelo mesmo crime, segundo a delegada Marcelle. O suspeito já foi condenado a cinco anos de cadeia, tendo cumprido um ano e quatro meses, num presídio, em Divinópolis.



Existe a suspeita de que outras 70 crianças possam ter sido abusadas pelo homem. “Foi o que identificamos nas fotos e vídeos, que estão sendo periciados pelo Laboratório de Fraudes e Crimes Cibernéticos. Só temos a prova, por enquanto, de que a enteada foi vítima. Outras vítimas poderão ser identificadas pelas fotos e vídeos, que ainda não tivemos aceso”, diz a doutora Marcelle.

No momento da prisão, segundo a delegada Marcelle, o suspeito tentou se desfazer de uma das provas, seu celular. “Quando percebeu a chegada da polícia, ele jogou o aparelho pela janela, num lote vago, mas foi recuperado por nós”.

Fotógrafo conhecido

O suspeito, inclusive, segundo a delegada Marcelle, é bastante conhecido em Bambuí. “Ele é nascido lá e as mães chegavam a deixar seus filhos para serem fotografados com ele, sozinhas. Pode ser que nesses momentos, tenha abusado das crianças”.

Os policiais recomendam, segundo a delegada Cristiana, que as mães que tenham suspeitas, conversem com seus filhos e tentem descobrir se aconteceu algo suspeito. “Muitas mães, depois da prisão do suspeito, procuraram a delegacia, em Bambuí, preocupadas. Precisamos que elas nos ajudem, pois o melhor caminho, agora, é conversar com os filhos para tentar descobrir alguma coisa. Se nosso laboratório descobrir qualquer fato suspeito, iremos procurar as mães.”

A delegada diz ainda que a polícia trabalha para tentar descobrir se o suspeito fazia parte de alguma rede de pedofilia, daquelas que distribuem, via internet, fotos e vídeos de pornografia com crianças.

O homem será indiciado em dois tipos de crime, primeiro, nos artigos 240 e 241 do estatuto da Criança e do Adolescente, podendo pegar de um a quatro anos de prisão; E também no artigo 217-A, do Código Penal, que versa sobre estupro de vulnerável, que prevê pena de oito a 15 anos.