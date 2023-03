PRF apreende 313 mil maços de cigarros contrabandeados na BR-381

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 313 mil maços de cigarros na BR-381, em João Monlevade, Região Central de Minas, nessa quinta-feira (23/3).

Segundo a PRF, um caminhão foi parado na altura do km 354 da rodovia durante a operação.

Em conversa com os policiais, o motorista informou que não levava nenhuma carga. Durante buscas no veículo, foram encontrados tonéis azuis por toda a extensão do baú do caminhão. O motorista disse ainda que não tinha a nota fiscal da carga.

Atrás dos tonéis, os agentes localizaram uma carga de cigarros contrabandeados com 313 mil maços.

O homem, de 36 anos, relatou à equipe que receberia R$ 3 mil pelo transporte. Disse ainda que saiu de Campinas, em São Paulo, e iria para Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.

O motorista foi preso e encaminhado para a Polícia Federal em Belo Horizonte. O veículo e a carga foram levados para a Receita Federal, também na capital.

A polícia estima que, com a apreensão, os contrabandistas perderam mais de R$ 1,1 milhão.