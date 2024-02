PRF apreende cargas de cerveja avaliadas em R$ 300 mil sem nota fiscal em Itumbiara, Goiás

Carga de cerveja sem nota fiscal saiu de Minas Gerais e seria entregue em Goiânia e Aparecida. (Foto: divulgação)

Na noite de segunda-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão significativa de cargas de cerveja, estimadas em R$ 300 mil, na cidade de Itumbiara, situada no Sul de Goiás, às margens da BR-153.

Segundo informações da PRF, a apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina, quando os agentes abordaram um caminhão que transportava as bebidas. As cargas estavam distribuídas no compartimento de carga do veículo.

O motorista, um homem de 39 anos, informou às autoridades que saiu da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e tinha como destino final os atacadistas localizados em Goiânia e Aparecida de Goiânia.

A quantidade total das cargas apreendidas totalizou quase 103 mil latas de cerveja, todas desprovidas de nota fiscal. Diante da situação, todo o material foi encaminhado pela PRF para a Secretaria de Economia do Estado de Goiás para os procedimentos legais cabíveis.

A falta de documentação fiscal configura uma infração grave, e a apreensão dessas cargas demonstra o compromisso das autoridades em coibir práticas irregulares que podem afetar a economia e a legalidade do comércio no estado.

As investigações sobre o caso prosseguirão, visando identificar possíveis envolvidos e esclarecer as circunstâncias da irregularidade fiscal encontrada no transporte das cargas de cerveja. A ação da PRF reforça a importância do combate à sonegação fiscal e ao transporte ilegal de mercadorias nas rodovias brasileiras.