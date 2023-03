Prioridade aos sintomas de dengue: mais um Centro de Saúde abrirá sábado

O novo Centro de Saúde São Paulo será aberto neste sábado (25/3) e prestará apoio na Região Nordeste da Capital.

As três unidades, São Paulo (Região Nordeste), Rio Branco (Região Venda Nova) e Santa Terezinha (Região Pampulha) funcionam no sábado, de 7h às 18h. Serão prestados atendimentos prioritários para crianças e adultos com sintomas de dengue , chikungunya ou doenças respiratórias

UPAs da capital mantêm o funcionamento normal no fim de semana, com atendimento 24 horas para o público em geral. O funcionamento dos centros de saúde no sábado faz parte do Plano de Contingência da Secretaria Municipal de Saúde, que contempla ações que têm como objetivo ofertar assistência oportuna, segura e de qualidade, de forma a evitar a ocorrência de maior gravidade.

A Secretaria Municipal de Saúde diz estar monitorando a situação e, se necessário, a ação poderá ser ampliada, com abertura de mais centros de saúde aos finais de semana.

No último sábado (18), com o funcionamento dos centros de saúde Rio Branco e Santa Terezinha, 134 pessoas foram atendidas, sendo que a maior parte dos pacientes apresentava sintomas de dengue.

Confira os endereços dos Centros de Saúde atuantes neste sábado, de 7h às 18h:

Centro de Saúde Rio Branco – Rua Crisanto Muniz, 120, bairro Rio Branco

Centro de Saúde Santa Terezinha – Rua Senador Virgílio Távora, 157, bairro Santa Terezinha

Centro de Saúde São Paulo – Rua Aiuruoca, 455, bairro São Paulo