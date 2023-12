Proerd forma turma em Ituiutaba

Nesta terça-feira, 05Dez2023, foi realizada a Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas – Proerd em Ituiutaba.

A solenidade contou com a presença do Comandante do 54º BPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão, do Secretário de Governo, Sr Conrado, do vereador, Sr Yata, convidados e demais autoridades locais.

A formatura contou com a participação de 400 alunos das escolas da rede pública municipal e estadual. As oito melhores redações realizadas durante as aulas do Proerd receberam uma premiação.

Na oportunidade, o 54º BPM homenageou os colaboradores e parceiros que contribuíram para realização do Proerd do 2º Semestre de 2023.

O evento foi abrilhantado pela Banda Municipal José Castanheira.