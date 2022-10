Programa convoca jovens a desenvolver soluções sustentáveis globais

O Desafio Rise Global 2023, programa que concede benefícios vitalícios para jovens desenvolverem soluções sustentáveis globais, está com inscrições abertas. Voltada para jovens de 15 a 17 anos de todo o mundo, a iniciativa oferece bolsas de estudo, serviços de carreira e oportunidades de financiamento estudantil.

O programa Rise busca jovens que precisam de oportunidade e oferece apoio durante toda a vida. Mais de 150 mil pessoas em mais de 170 países já participaram do desafio. Ao todo, 200 jovens de 69 países já foram selecionados.

Para a organização do desafio, o talento é criado de forma igual, mas a oportunidade, não. Na avaliação dos organizadores, os jovens que passarem pelo programa serão capazes, por exemplo, “de tornar a educação mais acessível a mitigar o aquecimento global e desenvolver ferramentas para detectar melhor o câncer”. Rise é o carro-chefe da Schmidt Futures e âncora de um compromisso filantrópico de US$ 1 bilhão.

Nos últimos dois anos, sete estudantes brasileiros foram vencedores do Rise Global. Seus projetos incluem o desenvolvimento de um sistema de purificação de água usando apenas materiais sustentáveis para purificar a água da chuva e torná-la potável para brasileiros que não têm acesso a fontes limpas. Outra ideia premiada foi a promoção de conectividade em uma comunidade carente de São Paulo disponibilizando rede 4G a famílias.

Oportunidades

Os vencedores do Rise Global receberão apoio individualizado e flexível para o desenvolvimento de seus projetos. Além disso, todos os inscritos terão acesso a cursos online gratuitos e oportunidades selecionadas de parceiros. Para se conhecer as regras e a íntegra do programa, basta acessar o site do Desafio Rise. Todo o material está disponível em inglês.

Os ganhadores receberão, entre outros benefícios, uma temporada de três semanas com outros membros da edição de Vencedores do Rise Global; aconselhamento e apoio na carreira; acesso a programas especializados, cursos e outras oportunidades através de parceiros Rise. Além disso, será distribuída uma bolsa de quatro anos, pós-ensino médio em qualquer universidade acreditada, incluindo matrícula e auxílio para despesa.

Além disso, todos os vencedores do Rise Global podem se inscrever para a Rede de Parceiros, a combinação com programas, bolsas de ensino médio, estágios e outros benefícios de parceiros que fazem parte da rede. Também haverá oportunidade de financiamento para ideias inovadoras e bolsas de estudo para pós-graduação.

Inscrições

As inscrições, que poderão ser feitas até 25 de janeiro de 2023, às 14h59 (hora de Brasília), permitem que os candidatos selecionem os projetos mais adequados a seus interesses, capacidade e disponibilidade de tempo.

O Desafio Rise 2023 tem três fases. Na primeira, os candidatos apresentam, por meio de vídeos, um projeto individual que demonstre seus talentos e o impacto da proposta em suas comunidades, entre outras atividades.

Na etapa seguinte, são selecionados 500 finalistas, que demonstram suas motivações, capacidade de resolução de problemas e habilidades de trabalho em equipe em um formato inovador de entrevista. A terceira etapa consiste na seleção de 100 ganhadores que receberão benefícios vitalícios.