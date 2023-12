Projeto da Loja Maçônica Justiça e Verdade e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul distribuem fraldas às pessoas carentes em Capinópolis

Na imagem à esquerda, Maria Gorete atua na produção das fraldas. No centro da imagem à direita, Maria Gorete e Vera Priscinote efetuam a entrega das fraldas aos representantes do Abrigo Frederico Ozanan.

Capinópolis, Minas Gerais. Um projeto da Loja Maçônica Justiça e Verdade e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul vem impactando positivamente a vida de famílias que necessitam de fraldas. Com uma produção própria, coordenada pela Fraternidade Feminina, as fraldas são destinadas, em especial, aos idosos em situação de carência.

O projeto social teve início em 2023, com a aquisição da máquina.

No mês de novembro, uma produção inteira foi destinada ao Abrigo Frederico Ozanan. O lar cuida de idosos em Capinópolis.

Pessoas que necessitarem de fraldas, podem se cadastrar no projeto social. Deverão apresentar cópias dos documentos, comprovante de residência e receita médica. Os cadastros podem ser efetuados pelo WhatsApp (34) 9.9968-4389 (Cléia Diniz).

Voluntários que queiram participar da produção também podem se cadastrar.

Gilson Zanotto, Venerável Mestre Maçom, destacou o papel da instituição na construção de uma sociedade mais justa.

“Ao liderar iniciativas como esta de distribuição de fraldas às pessoas carentes, encontramos não apenas o compromisso com a filantropia, mas a expressão mais pura da fraternidade maçônica. Essa é uma das formas que nossa irmandade atua na construção de uma sociedade mais justa e solidária.”, disse o Venerável Mestre, que tomou posse em junho de 2023.

O Projeto

O projeto passou a ser estudado após o fechamento da Creche André Luiz, que era instalada no Bairro Alvorada. A creche, que era mantida pela Loja Maçônica Justiça e Verdade e da Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, encerrou as atividades após a instalação do CEMEI Waldir Barbosa de Miranda. A inauguração do CEMEI ocorreu em fevereiro de 2016.

Uma das formas de angariar fundos para projetos sociais que impactam a sociedade, é a realização do tradicional Festival do Chopp.