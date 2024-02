Educação premiada: projeto Mães Atípicas do CEMEI representará Capinópolis em Belo Horizonte

Capinópolis, Minas Gerais. O CEMEI Waldir Barbosa de Miranda, localizado em Capinópolis, celebra um marco significativo em sua jornada educacional e comunitária. O Grupo Terapêutico das Mães Atípicas, uma iniciativa pioneira no sistema municipal de educação na cidade, foi desenvolvida para apoiar pais e mães com filhos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O projeto acaba de ser selecionado para representar Capinópolis no Prêmio Cidades Inteligentes, em Belo Horizonte. A premiação será realizada em março, e celebrará o 5ª prêmio que a Secretaria de Educação receberá.

A secretária de Educação, Iracilda Duarte, levou a boa notícia aos coordenadores do projeto no CEMEI, confira:

O Tudo Em Dia produziu uma reportagem especial quando o projeto completou 1 ano em 2023 – relembre:

O projeto

Inaugurado há quase dois anos, o Grupo Terapêutico das Mães Atípicas surgiu como uma resposta prática às necessidades de famílias que lidam com o TEA. O projeto, concebido pela diretora Adriana Almeida e pelo psicólogo Danilo Soares, surgiu a partir do clamor de uma mãe, Daiane Aparecida da Silva, que se viu desamparada ao descobrir o diagnóstico de autismo em sua filha.

Daiane compartilhou conosco sua jornada emocional e desafiadora ao descobrir o espectro autista da filha, uma história que ressoa com muitos pais e mães que enfrentam desafios semelhantes.

Sua experiência pessoal e sua coragem em buscar apoio foram o impulso inicial para a criação deste grupo vital de apoio mútuo.

Encontro do Grupo Mães Atípicas no CEMEI Waldir Barbosa de Miranda | Foto: Divulgação,

