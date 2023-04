Projeto quer ampliar cobertura do “Olho Vivo” nas zonas urbana e rural de Ituiutaba

O Comandante do 54° BPM, Ten Cel Michel Leandro Abrão, reuniu-se na tarde do dia (25.abr.2023), com representantes do Legislativo e Executivo Municipal, além de representantes do comércio e indústria, produtores rurais, assessores do Legislativo Estadual e Federal e sociedade civil organizada.

Na oportunidade, foi apresentado o Projeto de Ampliação do Olho Vivo para área urbana e rural do município de Ituiutaba e os indicadores de segurança na área do 54° BPM.

Foi ressaltada a importância da união e participação de toda a comunidade e órgãos públicos para o aperfeiçoamento do olho vivo e intensificação das ações de segurança pública.

Os participantes manifestaram interesse em apresentar medidas e estratégias para captação dos valores necessários para ampliação do Olho Vivo.