Quatro pessoas morrem em um grave acidente na BR-365, em Patos de Minas

Veículo ficou destruído durante o acidente na BR-365, em Patos de Minas — Foto: Reprodução

Um grave acidente deixou quatro mortos na BR-365, próximo à Patos de Minas, na manhã da última terça-feira (31.jan.23).

O condutor do veículo de passeio tentou desviar dos buracos na pista, perdeu o controle da direção do veículo, e invadiu a pista contrária. Um caminhão que seguia no sentido contrário atingiu violentamente o carro.

Quatro profissionais eletricistas, que prestavam serviços em Patos de Minas, estavam no carro e haviam saído de Uberlândia.

Antônio Cardoso Nunes, 37 anos; Celso Antônio da Silva, 34 anos; Rogério Feliciano Alves, 40 anos e Edmar da Silva, 43 anos, morreram no local.

Eletricistas morreram no grave acidente na BR-365 | Foto: Reprodução

Já no caminhão, estavam dois homens, sendo que o motorista teve ferimentos na perna e foi encaminhado para o Hospital Regional de Antônio Dias e não corre risco de morte. O passageiro não se feriu.