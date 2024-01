Queda de avião de pequeno porte deixa 7 mortos em Minas Gerais

Avião cai e deixa mortos na zona rural de Itapeva, MG — Foto: Redes sociais

Sete pessoas perderam suas vidas em um trágico acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (28), no Bairro Monjolinho, zona rural de Itapeva (MG). A aeronave, um avião de pequeno porte, partiu de Campinas (SP) com destino a Belo Horizonte (MG), mas não chegou ao seu destino final.

Os passageiros a bordo incluíam dois empresários proeminentes do setor financeiro, suas esposas e filho, além do piloto e copiloto da aeronave. O avião, antes de atingir o solo, desintegrou-se no ar, conforme relatado pelo Corpo de Bombeiros, por volta das 10h36 da manhã.

Os dois empresários, identificados como Marcílio Franco e André Amaral, eram sócios-fundadores da CredFranco, uma empresa respeitada no ramo financeiro. A CredFranco emitiu uma nota de pesar nas redes sociais, confirmando a presença dos empresários e seus familiares a bordo do avião.

Segundo informações da Polícia Civil, a composição da tripulação e dos passageiros incluía cinco pessoas, com dois homens, duas mulheres e uma criança do sexo masculino, além dos dois tripulantes responsáveis pela operação da aeronave.