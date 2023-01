Queda de barreira provoca interdição na Via Dutra, no Rio

Uma queda de barreira ocorrida na madrugada de hoje (0h30) provocou a interdição total da pista sentido Rio de Janeiro da Via Dutra (BR-116), em Barra Mansa, no sul fluminense. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente ocorreu na altura do km 285, devido às fortes chuvas no local.

Às 5h19 foi iniciado um plano de contingência para que a pista sentido São Paulo funcionasse em mão dupla, liberando a passagem de veículos no sentido Rio. A interdição parcial provoca 22 quilômetros de congestionamento no sentido Rio e de 8 quilômetros no sentido São Paulo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de perigo de chuva para todo o estado do Rio de Janeiro e para partes de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. O alerta vale até 10h de amanhã (11), com riscos de deslizamentos, alagamentos e transbordamentos de rios.