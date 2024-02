Recém-nascido abandonado em Conceição das Alagoas: Polícia investiga caso de negligência

Imagem mostra mulher abandonando recém-nascido — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Imagens divulgadas pela Polícia Militar nesta quarta-feira (7.Fev.24) revelam o momento em que um bebê, com menos de 24 horas de vida, foi abandonado na calçada de um bar em Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro.

Segundo médicos do Pronto Socorro local, o bebê apresentava hematomas na cabeça e cauterização do cordão umbilical.

Moradores do Bairro Aziz Mansur relatam que o bebê foi descoberto pela dona do estabelecimento na manhã de terça (6), envolto apenas em pedaços de pano, uma cena que desperta preocupações e indignação.

No vídeo divulgado, uma mulher é vista empurrando uma bicicleta enquanto segura o recém-nascido no colo, dirigindo-se ao bar na Rua Antônio Prata. Após deixar o bebê no local, ela retorna pelo mesmo caminho pedalando.

A Polícia Militar confirma a autenticidade do vídeo, que registra o momento do abandono.

Bruno Vinicius, delegado da Polícia Civil encarregado do caso, assegura que as autoridades estão empenhadas na identificação da mulher responsável por esse ato cruel.

“A exposição ou abandono de um recém-nascido é considerado crime, conforme o Artigo 134 do Código Penal, sujeito a uma pena de 6 meses a 2 anos. Assim que identificarmos a autora, concluiremos nossa investigação”, esclarece o delegado Vinicius.

Enquanto o bebê recebe cuidados médicos e se recupera, está prevista sua transferência para uma instituição de acolhimento.

Ao encontrar o embrulho, a dona do bar inicialmente pensou que fosse apenas uma boneca deixada pelas netas, mas ao se aproximar viu que se tratava de um recém-nascido. A Polícia Militar foi acionada e levou o bebê para Fundação Hospitalar Municipal João Henrique.

A família que encontrou o recém-nascido disse que, se for possível, gostaria de ficar com o bebê.