Relatos de suspensão de aluno da PUC após importunação sexual viralizam

Viralizou nesta quarta-feira (22/3) a informação de que um aluno da PUC, no bairro Coração Eucarístico, em Belo Horizonte , foi suspenso por importunação sexual, além de perseguir e tentar agredir outros alunos.

Algumas mensagens informam que o estudante é do curso de direito. Outras, porém, até já confirmam o nome completo e a idade do rapaz, dizendo que, na verdade, ele frequenta a graduação na faculdade de Letras.

Em um áudio, um jovem que diz estudar na instituição afirma: “Um rapaz de Letras estava mostrando o p**** para as meninas lá na PUC”.

Em outro depoimento, em texto, que tem sido encaminhado com frequência no WhatsApp, uma pessoa que se identifica como Arthur, estudante de história na instituição, diz que conhece o aluno alvo das denúncias, com o qual teve uma relação de amizade entre setembro de 2022 até o último domingo (19/3).

Leia também: Bebê com doença viral aguda é transferido após 4 dias de espera em Minas “Sei que muitos de vocês estão em pânico, mas peço que tenham calma, pois é melhor pra todo mundo. O sujeito é potencialmente perigoso. (…) Mas garanto que ele não possui armas de fogo, nunca falou de armas e também não tem dinheiro pra comprar uma”, diz.

Em outro ponto do texto, o suposto ex-amigo desmente as ideias que circulam sobre uma possível matança a ser promovida pelo suposto aluno problemático.

“Ele tampouco diz que quer matar os alunos, apesar de que ele diz que quer bater em vários. Ele está suspenso por 30 dias, e tenho contatos na coordenação do ICH (Instituto de Ciências Humanas) que me dizem que a chance dele ser expulso é muito grande”, segue o texto.

O que diz a PUC

Ao EM, a assessoria da Pontifícia Universidade Católica disse não ter conhecimento do caso, mas pediu que todas as mensagens e prints de conversas sejam encaminhadas para a devida apuração.