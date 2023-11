Reluzindo entre as metrópoles: Educação de Capinópolis será certificada em Nova Iorque (New York)

Capinópolis, Minas Gerais. A cidade de Capinópolis será certificada em Nova Iorque (New York) pelo programa “Cidades Inteligentes” após realizar projeto educacional de incentivo à leitura. O projeto “Minha Primeira Biblioteca” já havia sido premiado em Belo Horizonte, e agora, rompe as fronteiras do Brasil.

O reconhecimento é um feito marcante para a cidade do interior de Minas Gerais.

O projeto “Minha Primeira Biblioteca“ foi voltado aos processos educacionais, e os estudantes da rede pública municipal receberam um kit com cinco livros — com temáticas adequadas às idades. As entregas foram feitas no Dia do Livro, acompanhadas de apresentações teatrais

Segundo a secretária, o projeto, além de incentivar a leitura, promove o desenvolvimento emocional dos alunos. “A literatura infantil é de suma importância para incentivar a formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se formam, isto é, na infância. Ela proporciona um desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Quando as crianças ouvem histórias passam a visualizar de forma mais clara, os sentimentos que têm em relação ao mundo. Proporcionar a leitura desde cedo e incentivar a família a perceber que o maior de todos os presentes que eles podem oferecer a seus filhos é a apropriação do conhecimento e a leitura é a principal ferramenta desse saber”.

Fotos da entrega dos kits

Incentivo ao aprimoramento dos serviços públicos

O programa “Cidades Inteligentes” de Minas Gerais é uma iniciativa para promover o uso de tecnologias e inovação visando a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável e a eficiência na gestão pública nas cidades do estado.

O programa busca premiar soluções tecnológicas e inteligentes para resolver problemas urbanos, impulsionar o desenvolvimento econômico e social, e aprimorar a prestação de serviços públicos nas áreas de mobilidade, segurança, governança, sustentabilidade, saúde, educação, entre outros.

Cleidimar Zanotto, prefeito de Capinópolis, afirmou que incentiva medidas criativas e inteligentes na Educação. Afirmou ainda que o incentivo à leitura é fator fundamental para o desenvolvimento.

“O incentivo à leitura é um fator fundamental para o desenvolvimento, pois é através dos livros que as mentes se expandem, as ideias se transformam e o conhecimento se torna acessível a todos”, disse o prefeito ao Tudo Em Dia.