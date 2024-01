Respira Isabella: campanha busca salvar a menina Isabella Canaverde, portadora de doença rara

(Esq) Juliana Canaverde, Isabella e o pai Jorge Luiz | Foto: Divulgação

Isabella Modesto Canaverde Beleti, uma menina de apenas 8 anos, enfrenta uma batalha árdua desde o seu nascimento. Natural de Capinópolis, Minas Gerais, ela foi diagnosticada com Fibrose Cística, uma doença rara que afeta o sistema respiratório e digestivo. Atualmente, Isabella mora em Itumbiara, no estado de Goiás, com os pais — Juliana Canaverde Beleti e Jorge Luiz Alves Modesto — e com a irmã Giovanna Modesto Canaverde Beleti.

Atualmente, Isabella encontra-se em uma situação delicada, com 75% de seus pulmões comprometidos pela doença. O baixo peso para a idade e as frequentes internações tornaram o uso contínuo de antibióticos uma necessidade para a pequena guerreira.

Ouça a mãe da Isabella

A família mudo-se para Goiás para ter acesso a uma profissional médica especializada na doença, e também, para acompanhar Jorge Luiz, que trabalha em uma usina sucroenergética.

A esperança de alívio para Isabella está no Trixacar, um medicamento inovador que atua diretamente no defeito genético causador da Fibrose Cística. Apesar do processo judicial em andamento, a demora no recebimento do medicamento é um obstáculo que a família não pode esperar para superar.

Diante dessa urgência, a família de Isabella lançou uma campanha “Respira Isabella” para arrecadar os fundos necessários para custear o tratamento enquanto aguarda pela resolução judicial e, por conseguinte, a assistência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Juliana Canaverde, mãe de Isabella, expressou sua gratidão àqueles que se dispuserem a ajudar. Qualquer contribuição será crucial para atingir a meta de 28 mil reais, necessários para garantir o acesso ao Trixacar e proporcionar à Isabella uma chance de continuar lutando nessa batalha contra a Fibrose Cística.

As doações podem ser feitas através do PIX, utilizando chave (e-mail): [email protected]

Além disso, foi disponibilizada uma conta no PicPay, com os seguintes dados:

Banco: 380

Agência: 0001

Conta: 26698487-8.

Acompanhe o caso

Isabella Modesto Canaverde Beleti

A família também convida a todos para seguir e acompanhar a jornada de Isabella no Instagram, através da conta @respiraisabella, onde serão compartilhadas atualizações sobre o tratamento e o progresso da campanha.

Neste momento desafiador, a solidariedade de cada pessoa faz a diferença. Vamos unir forças para oferecer a Isabella a oportunidade de um futuro mais saudável.

Sua ajuda é fundamental.

A Fibrose Cística

Essa condição é causada por uma mutação no gene CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), responsável pela produção de um tipo específico de proteína que regula a consistência do muco, suor e fluidos digestivos.