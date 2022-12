Rio: Justiça libera 1.871 presos para passar o Natal em casa

Por decisão da Justiça, 1.871 presos receberam a partir deste sábado (24) o benefício da Visita Periódica ao Lar (VPL) para o período natalino. A informação foi dada pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP) do Estado do Rio de Janeiro, por meio de sua assessoria de imprensa.

De acordo com a Seap, os presos tiveram o direito, este ano, de deixar as unidades prisionais a partir das 6h de hoje, devendo retornar às penitenciárias no dia 30 de dezembro, até as 22h.

No ano passado, segundo a secretaria, 522 detentos com direito ao benefício da VPL não voltaram para as prisões. O número representa 42% do total de 1.240 presos liberados para passar as festas natalinas em casa.