Rio pode ter chuva forte no fim de semana de Carnaval

A previsão do tempo para o carnaval do Rio de Janeiro indica a possibilidade de chuva forte entre amanhã (17) e domingo (19), segundo informe divulgado hoje (16) pelo Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro (COR). O comunicado foi feito a partir de dados do serviço municipal de meteorologia, o Sistema Alerta Rio.

A prefeitura alerta que a previsão de alto volume de chuva já começa a partir de hoje, com a expectativa de até 20 milímetros (mm) de chuva por hora.

Segundo o Alerta Rio, o potencial para maior volume de chuva vai aumentar até domingo. A explicação é o somatório entre um sistema de baixa pressão associado ao calor, umidade, a chegada de frente fria e a formação de um canal de umidade na Região Sudeste. Todos esses elementos aumentam a previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer hora do fim de semana. A chuva poderá passar de 40 mm/h, chegando a 100 mm em 24 horas tanto no sábado quanto no domingo.

Recomendação

Amanhã, uma frente fria já influenciará o tempo, mantendo a previsão de pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, com até 25 mm/h de chuva. A prefeitura pede que a população preste atenção às informações meteorológicas durante o carnaval, por meio de canais como o Centro de Operações Rio.

“Em caso de chuva forte, a recomendação é permanecer em local seguro, evitar áreas alagadas e locais abertos. Em caso de rachaduras, trincas ou qualquer abalo nas residências é essencial acionar a Defesa Civil, no telefone 199. Em caso de acionamento de sirenes, procure um ponto de apoio”.