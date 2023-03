Roubou 2 mil litros de combustível e vendia barato

Suspeito de furtar dois mil litros de combustível, um homem, de 25 anos, foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Sacramento, no Alto Paranaíba. A prisão é temporária, por determinação da justiça.

O crime ocorreu no dia 30 de janeiro de 2021, quando a vítima denunciou à polícia que óleo diesel havia sido furtado do posto de gasolina dela. As investigações apontaram como suspeito um indivíduo que, segundo a polícia, estava comercializando combustível na casa dele, bem abaixo do preço de mercado.

Foram solicitados à justiça um mandado de prisão temporária e de busca e apreensão na residência do suspeito. Ao prestar depoimento, ele confessou o crime. As investigações foram feitas pela Delegacia Regional de Araxá e continuam com o intuito de localizar mais itens furtados e os receptadores dos materiais.