Ruas de terra do Setor Industrial estão sendo asfaltadas pelo Governo de Capinópolis

O Setor Industrial está sendo transformado com ruas, asfaltamento, redes de água, esgoto e robusta rede elétrica | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. O Governo Municipal de Capinópolis firmou o compromisso de transformar o Setor Industrial Isaac Luiz em um polo de desenvolvimento e geração de emprego.

Nesta quarta-feira (11.OUT.23), o asfaltamento da avenida que margeia a “Serrinha” foi iniciado. Nas últimas semanas, a via já havia sido compactada e recebido meio-fio. As obras estão sendo realizadas pela Construtora Ferreira Lima em ritmo acelerado.

Segundo o sr. Amador, operador de máquinas da empresa, o asfalto é de boa qualidade e foi exigido pelo Governo Municipal de Capinópolis. Ainda segundo o operador, a espessura é de 3.4 centímetros.

Amador, operador de máquinas, confirma a espessura do asfalto | Foto: Paulo Braga

Estão sendo investidos mais de R$4 milhões em ampliações de vias, asfaltamento de ruas, instalações de redes de água, esgoto e pluvial, além de uma robusta rede elétrica em uma área ainda pouco desenvolvida do Setor Industrial. As obras utilizam financiamento da Caixa Econômica Federal, por meio do FINISA — Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento — com contrapartida do município.

O financiamento foi aprovado pela Câmara Municipal de Capinópolis.

“A infraestrutura é o alicerce sobre o qual uma cidade constrói seu futuro, e estamos investindo para que o Setor Industrial possa gerar renda, emprego e desenvolvimento”, disse o prefeito Cleidimar Zanotto ao Tudo Em Dia.

Veja algumas imagens:

Trabalhadores atuando no asfaltamento da avenida que margeia a ‘Serrinha’ | Foto: Paulo Braga

Rede pluvial irá minimizar transtornos aos moradores de bairros circunvizinhos

Durante o período chuvoso, a grande quantidade de água que desce da ‘Serrinha’ e do Setor Industrial, causa grandes destruição de ruas e transtornos aos moradores do Bairro Florêncio e Liberdade. O problema deve ser minimizado com a instalação da rede pluvial e bocas de lobo próximas à serra.