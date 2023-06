Ruínas do ginásio “Osvaldão” sendo demolidas em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. As ruínas do ginásio “Osvaldão” estão sendo demolidas em Capinópolis. As obras tiveram início na última segunda-feira (05.jun.23).

Segundo o prefeito Cleidimar Zanotto, uma empresa de prestação de serviço será instalada no local, gerando vários postos de emprego.

O ginásio teve sua construção iniciada na década de 90, no entanto, foi embargada desde então.

No dia 29 de maio de 2017, ainda em seu primeiro mandato, o prefeito Cleidimar Zanotto visitou o local com a reportagem do Tudo Em Dia.

