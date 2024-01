Praça João Moreira de Souza | Foto: Paulo Braga / Proibida a reprodução

Capinópolis, Minas Gerais. No próximo sábado (03.Fev.24), tem mais uma edição do Feira Arte na Praça. O evento está sendo realizado pelos próprios artesão, em parceria com a emissora de rádio Novo Tempo FM, e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

O evento cultural contará com exposição de artesanatos, comidas e bebidas, música ao vivo com Leandro Carvalho.

Compareça e desfrute de momentos agradáveis.