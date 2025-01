Safra 2024 da CRV Industrial Capinópolis supera desafios climáticos com resultados positivos

Diretores e colaboradores acompanham o tombamento da carga do último caminhão na safra 2024 da CRV Industrial

A CRV Industrial, localizada em Capinópolis (MG), encerrou a safra 2024 com números expressivos, mesmo diante de adversidades climáticas. Foram processadas 1,786 milhão de toneladas de cana-de-açúcar, superando o total da safra anterior, que havia alcançado 1,760 milhão de toneladas. A produção incluiu mais de 102 mil toneladas de açúcar e 75 milhões de litros de etanol, além da geração de energia para atender toda planta industrial e mais de 200 quilômetros de rede elétrica para irrigação.

Após enfrentar um longo período de estiagem, 182 dias consecutivos sem chuvas significativas o que impactou significativamente a produção dos canaviais e com chuvas tardias nos últimos dois meses com volume acima da média histórica que afetou diretamente a etapa final da colheita, deixando parte da cana de açúcar ainda no campo. Apesar disso, os resultados refletem a resiliência da empresa frente aos desafios.

E para marcar o encerramento da safra 2024, a CRV Industrial promoveu uma grande carreata pelas ruas de Capinópolis (MG), celebrando os resultados conquistados e a superação dos desafios climáticos. O evento contou com a animação da apresentadora e repórter da TV Pajuçara, Maísa Carla, que liderou o desfile em um mini trio elétrico.

Durante a ocasião, o diretor Paulo Fernando Cavalcanti de Morais Filho agradeceu aos colaboradores pelo esforço e dedicação que garantiram o sucesso da safra. Ele destacou o espírito de união e determinação da equipe como pilares fundamentais para o crescimento e inovação da empresa, mesmo diante das adversidades. A celebração reforçou o compromisso da CRV Industrial com sua equipe e com a comunidade local.