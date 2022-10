Saltos ornamentais: Brasil alcança três finais na Copa do Mundo

Três brasileiros garantiram presença na decisão da Copa do Mundo de saltos ornamentais que é disputada em Berlim (Alemanha): Luana Lira, no trampolim de 3 metros, Rafael Max, no trampolim de 3 metros, e Diogo Silva, na plataforma de 10 metros.

É FINAAAAAAAL! 🤩 Tem 🇧🇷 classificado para as finais da Copa do Mundo de Saltos Ornamentais 🇩🇪 🔰 Luana Lira – Trampolim 3m Feminino

🔰 Rafael Max – Trampolim 3m Masculino

🔰 Diogo Silva – Plataforma 10m Individual As finais acontecerão entre os dias 21/10 e 23/10. Vamooooo ✨ pic.twitter.com/XzK9xZcM5Q — Time Brasil (@timebrasil) October 20, 2022

Para garantir vaga na grande decisão, a paraibana Luana Lira precisava tirar uma das 12 melhores notas das Eliminatórias. Ela somou 226,30 pontos para ficar na 10ª posição. Também no trampolim dos 3 metros, Anna Lucia dos Santos não conseguiu alcançar a final.

Já no masculino, Rafael Max, de 18 anos e que disputa a sua primeira Copa do Mundo, avançou no trampolim de 3 metros com a 12ª melhor nota, ao somar 339,60 pontos. Já na plataforma de 10 metros, Diogo Silva, de 17 anos, se classificou mesmo ficando na última posição das Eliminatórias, 11ª, com 219,10 pontos.