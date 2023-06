Santo Antônio: 10 simpatias para atrair a pessoa amada

Conhecido e procurado por muitos pela sua fama de casamenteiro, Santo Antônio é celebrado no dia 13 de junho. Nesta data, os fiés aproveitam para agradecer pelos milagres, para fazer pedidos de prosperidade e até mesmo ir em busca de um amor. Em todo o Brasil, são realizadas missas e procissões para celebrar o dia, assim como também são feitas as famosas simpatias por quem deseja amar e ser amado.

Nesta reportagem, separamos 10 simpatias que circulam nas redes sociais para quem pede um amor ao padroeiro das solteiras e das noivas.

Simpatias para o dia 13

Para conseguir atrair o amor

Copo de Água

Essa é a mais clássica e conhecida das simpatias de Santo Antônio. Para conseguir um novo amor, um namorado ou mesmo um casamento , essa simpatia consiste em pegar uma imagem pequena de Santo Antônio e mergulhá-la em um copo de vidro com água ou com cachaça. Após isso, faça o pedido. O santinho deve ficar imerso no líquido até o pedido ser realizado.

Fita Vermelha

Outra opção para encontrar o amor é colocar uma fita vermelha no sutiã durante sete dias. Após esse período, coloque a fita em um envelope, lacre e a depoisite no altar para o Santo. Peça que seu desejo se realize e acenda uma vela de sete dias.

Sete rosas

No seu altar para Santo Antônio, coloque sete rosas vermelhas para o santo casamenteiro. As flores devem ficar no altar até murcharem. Quando isso acontecer, leve-as para a igreja.

Vela rosa

Para atrair o amor, coloque em um pires uma vela rosa de qualquer tamanho. Besunte a vela com mel e canela e acenda-a, fazendo os pedidos de amor para o Santo.

Para saber o nome da pessoa

Festa Junina

Na noite do dia 13 de junho, vá em uma festa junina e encha a boca com água. Dê voltas ao redor da fogueira com a boca cheia de água – o primeiro nome que ouvir é o nome de quem vai casar com você.

Sonhos

Acenda uma vela branca perto da sua cama, juntamente a uma imagem de Santo Antônio e um morango. Faça os pedidos e peça para sonhar com o nome ou com o rosto do seu futuro marido, logo em seguida, coma o morango e vá dormir. Em breve, você vai sonhar com o seu futuro marido.

Cera de vela

Acenda uma vela branca e faça o seu pedido. Quando acabarem as orações, incline a vela com os olhos fechados e deixe a cera pingar em um prato branco novo, com água filtrada. Os pingos vão formar a inicial do seu futuro marido.

Voltar com um amor antigo

Fitas coloridas

Escolha sete fitas coloridas, de cores diferentes da sua preferência, e amarre todas em uma imagem de Santo Antônio. Depois disso, coloque o santinho dentro do guarda-roupa, de cabeça para baixo, e só o retire quando a pessoa amada voltar.

Nome na vela

Escreva o nome do seu ou da sua ex em uma vela branca, de baixo para cima, com a ajuda de um palito de dente. Coloque mel e peça para a volta dessa pessoa, se isso for bom para as duas partes envolvidas. Posicione a vela em um pires branco e entregue para Santo Antônio.

Vaso de flores

Em um vaso de flores da sua preferência, enterre um papel branco com o nome da pessoa amada. Regue e peça para o santo trazê-la de volta.

Mas, afinal, de onde vem a fama de casamenteiro?

O santo português nasceu em Lisboa, no dia 13 de setembro de 1191 e morreu com 36 anos, em 13 de junho de 1231. Aos 15 anos, iniciou a vida religiosa no convento da Ordem dos Cônegos Regulares de Santo Agostinho, nas proximidades de Lisboa e, mais tarde, em 1220, entrou para a ordem dos Franciscanos.

Foi tanta a repercussão de sua morte e tantos os milagres que, onze meses após sua morte, foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1263, quando seu corpo foi exumado, sua língua estava intacta e continua intacta até hoje, numa redoma de vidro, na Basílica de Santo Antônio, em Pádua, onde estão seus restos mortais.

A fama de casamenteiro é atribuída a um milagre realizado na Itália, após a sua morte.

Uma moça queria se casar, mas a família não possuía dinheiro para o dote, que era tradição na época. Após orar para o Santo Antônio, ele teria aparecido para a jovem e a entregado um bilhete de papel que deveria ser trocado por moedas de prata com um comerciante local.

O comerciante, sem acreditar no que estava sendo contado, pesou o papel e o resultado foi 400 moedas de prata. Imediatamente, o homem também se lembrou de promessas que ele havia feito a Santo Antônio e pagou a moça que queria se casar.

Assim, ficou conhecido como protetor das solteiras e das noivas.

