Santos derrota Atlético-GO e garante permanência na Série A

O Santos derrotou o Atlético-GO por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (2) em pleno estádio Antônio Accioly, e chegou aos 46 pontos na classificação, garantindo desta forma a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Já para o Dragão o revés representou a permanência na zona do rebaixamento, na 18ª posição com 33 pontos, situação preocupante quando a competição se aproxima do final.

Apesar de abrir o placar logo aos 18 minutos do primeiro tempo com Marcos Leonardo, o Peixe não teve facilidades, pois viu o Atlético se recuperar graças a gols de Churín e Luiz Fernando. Porém, o Santos virou no final da partida com gols de Lucas Braga e Lucas Barbosa para ficar com a vitória final.

Massa Bruta vence

Outra equipe a triunfar fora de casa para se afastar do rebaixamento foi o Bragantino, que bateu o Avaí por 2 a 1, na Ressacada, com gols de Artur e Helinho. O triunfo deixou o Massa Bruta na 13ª posição com 44 pontos.

Já o Leão da Ilha, que descontou com Kevin, ficou em situação muito complicada na competição. Na 19ª colocação com 28 pontos, pode ter o rebaixamento sacramentado na próxima rodada.

Brilho de Terans

Em partida que começou mais cedo, o Athletico-PR contou com o faro de gol de Terans para bater o Goiás por 3 a 2 e entrar novamente no G6 do Brasileiro. O meia-atacante uruguaio foi o destaque do confronto com dois gols.