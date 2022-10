São Paulo recebe primeiro festival de cinema e gastronomia

Começa hoje (5), na capital paulista, o 1º São Paulo Food Film Fest, festival de cinema que exibirá mais de 40 filmes de 15 diferentes países, clássicos da ficção e documentários contemporâneos ligados à comida, à cultura e aos sistemas agroalimentares.

As produções serão exibidas até o dia 12, de forma híbrida e gratuita, no Espaço Itaú Augusta e na Cinemateca Brasileira. Os espectadores presenciais poderão participar de ciclos de debates e da degustação de pratos “inesquecíveis” do cinema, após algumas das exibições. O público de casa poderá assistir os filmes por meio da plataforma oficial e o público infantil pode participar de oficinas de animação em stop motion (técnica de animação usada em computador).

O festival marca o Mês da Alimentação, celebração escolhida pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) com o objetivo de envolver governos e a população na luta contra fome, desnutrição e pobreza. “Nosso propósito é trazer, através do cinema, temas urgentes para discussão, sem deixar de promover a experiência sensorial que a gastronomia traz”, disse uma das idealizadoras do projeto, Daniela Guariba.

Os filmes Agricultura Tamanho Família; À Procura de Mulheres Chefs (The Goddesses of Food); Quentura e A Grande Ceia Quilombola; Uma História de Desperdício (Wasted! A Story of Food Waste) e Cooperativa Park Slope (Food Coop) serão exibidos online e sucedidos de mesas com convidados para debates de temas como Agricultura e Fome, Gênero na Cozinha, Comida Ancestral, Produção e Desperdício, Consumo Consciente e Economia Solidária.

O evento aproveita para comemorar os 35 anos do filme A Festa de Babette, baseado na obra de Isak Dinesen, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1988. O clássico se passa em uma remota aldeia dinamarquesa, dominada por tradição puritana, onde duas irmãs solteiras recordam com nostalgia a juventude. A chegada de Babette de Paris, fugindo ao terror da repressão à Comuna de Paris, mudará suas vidas. Acolhida como empregada, anos depois Babette ganha uma fortuna em uma loteria de Paris e tem a oportunidade de corresponder à bondade e calor humano com que foi recebida, organizando uma opulenta festa com os melhores pratos e vinhos da gastronomia francesa.

Serão exibidos ainda títulos japoneses como Tampopo – Os Brutos Também Comem Espaguete, de Jûzô Itami, uma comédia cult. Tampopo é uma viúva dona de restaurante determinada a dominar a arte do lámen – tradicional macarrão de origem chinesa. O marroquino Adam, de Maryam Touzani, é uma sensível trama que se desenrola no Marrocos e mostra a atmosfera cheia de aromas de pães e doces maravilhosos e o drama das mulheres na sociedade marroquina.

A programação ainda traz obras que falam da produção de alimentos e bebidas como Os Cervejeiros da Vez, de Aaron Hosé; Brewmance; Amor pela Cerveja, de Christo Brock; Os Caçadores de Trufas, de Michael Dweck e Gregory Kershaw; O Nascimento do Saquê, de Erik Shirai; Pão: O Milagre de Cada Dia, de Harald Friedl, entre outros. Entre os filmes nacionais estão Antes do Prato, de Carol Quintanilha; A Terra e o Prato, de João Grinspum Ferraz e Fábio Meirelles, Estômago; e o documentário A Grande Ceia Quilombola.

Para mais informações basta acessar o site ou acompanhar as redes sociais São Paulo Food Film Fest e Instagram.