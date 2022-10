São Paulo: Semana de Trabalho e Renda para Imigrantes oferece oficinas

A 2ª Semana de Trabalho e Renda para Imigrantes, que que começa hoje (5) em São Paulo tem o objetivo de intensificar o acesso da população imigrante ao mercado de trabalho, com foco na regularização migratória, no empreendedorismo, na educação financeira e no trabalho decente para os residentes da capital paulista. As atividades seguem até o sábado (8).

O evento vai oferecer orientações sobre as leis trabalhistas no Brasil, sobre como se portar em entrevistas de emprego e como montar um currículo. Além disso, serão realizadas oficinas e rodas de conversa sobre Microempreendedorismo Individual (MEI), acesso ao microcrédito, economia criativa, entre outros serviços.

A iniciativa é das Secretarias Municipais de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC) e de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET) e conta com a parceria da Organização Internacional para as Migrações (OIM), do Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), da Missão Paz e do Conselho Municipal de Imigrantes (CMI).

