São Paulo vacinará bebês de 6 meses com comorbidades contra covid-19

A capital paulista iniciará na próxima quinta-feira (17) a vacinar crianças com comorbidades (imunossuprimidos e com deficiência permanente) de seis meses até menores de três anos. A vacinação engloba ainda indígenas nessa faixa etária. A informação foi publicada hoje (12) pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

Será aplicada a chamada Pfizer Baby (tampa de cor vinho), que é a única vacina autorizada atualmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para essa faixa etária. A capital já recebeu 34.840 doses do imunizante pediátrico.

Segundo a secretaria, o esquema vacinal será de três doses. A segunda dose deverá ser administrada após intervalo de quatro semanas (28 dias) da primeira. A terceira poderá ser aplicada oito semanas (56 dias) após a segunda dose.

Para poder vacinar as crianças, os pais ou responsáveis precisam apresentar comprovantes, como receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades dos menores. Os documentos devem conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com o respectivo número do registro no Conselho Regional de Medicina (CRM), e estar dentro da validade de dois anos de emissão.

A vacinação ocorrerá nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira (das 7h às 19h), e aos sábados, nas UBSs integradas, também das 7h às 19h. Caso existam doses remanescentes da vacina, as demais crianças da faixa etária, sem comorbidades, poderão tomar o imunizante, desde que sejam moradoras da região.

De acordo com a secretaria, a Pfizer Baby contra a covid-19 pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação para esse público