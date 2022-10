Saúde em Ação é realizada no Bairro São João em Capinópolis

A segunda edição do projeto foi realiza na praça do Bairro São João, com o objetivo de aproximar as ações de saúde da população

Saúde em Ação foi realizado na praça do Bairro São João | Foto: SMS/Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria de Saúde do governo municipal realizou uma ação de promoção à saúde na última sexta-feira (30.set.22). O evento foi realizado na Praça João Batista Ferreira — a praça do Bairro São João.

Entre as atividades de entretenimento, como aulão de zumba, pula-pula e apresentação musical, houve aferição de pressão, saúde bucal, distribuição de preservativos, testes rápidos, pesagem nutricional, planejamento familiar, vacinação. Uma ação de promoção da conscientização do Setembro Amarelo também foi realizado.

A Polícia Militar do 5º Pelotão também esteve presente, estreitando os laço com a população do bairro.

“Realizar a Saúde em Ação na Praça São João é muito gratificante. Pois conseguimos levar vários serviços ofertados pela saúde do município em um horário onde a grande maioria de nossa população já finalizou sua jornada de trabalho. Esse evento foi a segunda edição, logo teremos outras edições em várias outras localidades de saúde”, disse a coordenadora da Atenção Básica, Luciene Ricardo.

(Esq) Cleidimar Zanotto, Luciene Ricardo e Giovani Mafioleti | Foto: SMS/Capinópolis

Letícia Nero e banda se apresentaram, levando grandes sucessos da atualidade aos espectadores.

A primeira edição do Saúde em Ação foi realizado em abril de 2022, e deve ser realizado em vários bairros da cidade.

Fotos do evento: