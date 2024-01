Saúde em Ação na Feira é realizado em Capinópolis para atingir maior público

Saúde na Feira foi realizado neste domingo (28) e reuniu várias prestações de serviço — Foto: Paulo Braga / Reprodução proibida

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde realizou o “Saúde Em Ação” na feira livre da Avenida 99. As ações de promoção à saúde ocorreram na manhã deste domingo (28.Jan.24). Assista:

Os consumidores e feirantes puderam aferir a pressão arterial, atualizaram o cartão de vacinação, receberam orientações sobre a dengue, orientações sobre saúde bucal, além de testes rápidos.

O alto índice de focos de dengue na cidade acende um alerta para o risco de epidemia. A educadora em saúde, Marilane Vilela, destacou que os números estão muito acima do tolerável.

“No início de janeiro, a nossa equipe fez o Lira. O que é o Lira? É o levantamento rápido do Aedes aegypti, do índice de infestação do mosquito no nosso município, onde o índice ficou de 7,2% e o tolerável pelo Ministério da Saúde é de até 1%. Então, com esse resultado, o nosso município se encontra em alto risco de epidemia. O principal criadouro foi o bebedouro de água dos animais.”, disse a educadora em saúde.

Silvia Campos, coordenadora dos PSFs, destacou a importância da ação na feira livre.

“O intuito do primeiro Saúde na Feira é trazer os serviços de saúde ofertados dentro das unidades de saúde para um acesso mais fácil à população. A população trabalha durante a semana e muitas das vezes eles não têm tempo de ir às unidades de saúde para ter acesso ao serviço de saúde. Então a gente traz para todas as coordenações que a Secretaria de Saúde tem, e hoje estão aqui.”, destacou Silvia.

Na última sexta-feira, a Secretaria de Saúde realizou a ação na zona rural do município.

