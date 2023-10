Secretaria de Saúde dá início a série de eventos que promovem o Outubro Rosa em Capinópolis

SMSC deu início a série de eventos que promovem o Outubro Rosa em Capinópolis

Capinópolis, Minas Gerais. A Secretaria Municipal de Saúde de Capinópolis (SMSC) deu início, na manhã desta terça-feira (10.OUT.23), a uma série de eventos que promoverão o Outubro Rosa — mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero.

Antes da roda de conversa, que foi realizada na Academia da Saúde, houve um alongamento para animar o público. Além de alunas da academia, convidadas e agentes de Saúde, as integrantes da Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Capinópolis — AVCCC, estiveram presentes.

Durante o encontro, a psicóloga Jéssica Aguiar ressaltou a importância do autocuidado — “O autocuidado está diretamente ligado à saúde mental, tanto que a sua ausência pode resultar em quadros de baixa autoestima que, por sua vez, podem desencadear outras condições negativas, tais como depressão e ansiedade. Ou seja, autocuidado e autoestima estão interligados e, juntos, ajudam na promoção de mais qualidade de vida, saúde física, mental e existem diversas maneiras de promover o autocuidado e, com isso, se sentir melhor tanto física quanto mentalmente”.

Ainda segundo a psicóloga, algumas medidas podem promover o autocuidado:

Fazer exames de rotina, anualmente. (hemograma; preventivo; mamografia;

etc.)

Escovar os dentes 3 vezes ao dia; Não roer as unhas;

Beber bastante água; Comer frutas, verduras e legumes;

Ter uma rotina/higiene do sono;

Fazer atividades físicas, independente da modalidade;

Ler um livro; pintar; colorir; fazer palavras cruzadas ou caça palavras;

Fazer as tarefas do dia, marcando em um planner o que foi realizado;

Tomar 15 minutos de sol por dia;

Arrumar a cama ao acordar, deixando o quarto organizado;

Cuidar das unhas, do cabelo, da pele, das sobrancelhas (etc);

Fazer meditação/yoga; Pensar positivo;

Afastar-se de pessoas negativas;

Aprender a dizer NÃO; Se colocar em uma posição de prioridade.

Entender suas emoções/ seus limites;

Estar com seus amigos, familiares, etc.

A nutricionista Letícia Martins Gonçalves destacou a necessidade de uma boa alimentação, aliada à atividade física. “Independente da questão de estar com câncer de mama ou qualquer outra doença, a gente sempre preza pela alimentação saudável. Consumo de frutas, vegetais, tomar água, se manter ativo, fazer pelo menos alguma atividade, uma caminhada que muitas das vezes a gente acaba arrumando desculpa, deixando sempre para depois”.

“Atuaremos focando principalmente no autocuidado e na prevenção ao câncer de mama e ao câncer de colo de útero, mas também a todos os agravos à saúde da população do município”, destacou Sílvia Campos ao Tudo Em Dia.

Próximos eventos

No dia 15 de outubro, a SMSC participará do 2º Almoço da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, com a tenda montada para atualização do cartão de vacina, testes rápidos, aferição de pressão e agendamentos de mamografia.

No dia 19 a ação de promoção à Saúde será no Residencial Vale dos Sonhos das 18h às 20h. O evento será realizado em parceria com o Rotary Club de Capinópolis.

No dia 21 tem ação da AVCCC no Centro de Capinópolis.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é um movimento mundial que desempenha um papel crucial na conscientização sobre o câncer de mama. Este mês dedicado à causa tem como objetivo principal sensibilizar a sociedade para a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento dessa doença que afeta milhões de mulheres em todo o mundo.