Seleção brasileira perde para Camarões de 1×0

Lucas Figueiredo/CBF

Já classificado, o Brasil foi a campo para enfrentar a seleção de Camarões com uma equipe recheada de jogadores que estão buscando espaço na equipe titular, entretanto, a seleção brasileira foi vítima da ‘zebra da copa 2022’.

No contra-ataque, Ngom recebe na direita e cruza na medida. Completamente livre entre Militão e Bremer, Aboubakar testa firme e manda no cantinho esquerdo para marcar contra o Brasil.

Pelé é homenageado com bandeirão antes de Brasil x Camarões na Copa

Um bandeirão com o rosto de Pelé, considerado um dos maiores jogadores da história, apareceu nas arquibancadas do Lusail minutos antes de Brasil x Camarões, jogo do Grupo G da Copa do Mundo.

Internado em São Paulo com uma infecção respiratória, o Rei do Futebol de 82 anos recebeu a homenagem de torcedores do “Movimento Verde e Amarelo”, que se posicionaram atrás de um dos gols do estádio.,

Além de uma foto de Pelé com a camisa 10, o bandeirão trouxe a seguinte mensagem: “Get well soon” (“fique bem logo”, em português).