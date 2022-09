Semana de prevenção a acidente rurais é realizada pela usina CRV Industrial

A SIPATR foi realizada de 19 a 23 de setembro, e teve foco na prevenção de acidentes na área rural

A SIPATR foi realizada de 19 a 23 de setembro, no auditório da CRV Industrial | Foto: Divulgação

Capinópolis, Minas Gerais. A Usina CRV Industrial, instalada no município de Capinópolis, realizou a 4ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidente no Trabalho Rural — SIPATR. Realizada de 19 a 23 de setembro no auditório da CRV Industrial, a SIPATR também abordou temas relevantes à saúde dos colaboradores.

No dia 19, os riscos proporcionados pelo alcoolismo e tabagismo foram abordados. Um alerta sobre os males causados pelo cigarro, como a trombose vascular, redução da capacidade de aprendizado, catarata, úlcera do aparelho digestivo e câncer, foram destacados.

No dia 20 o uso seguro de máquinas e equipamentos. Nos dias 21 e 22 os colaboradores tiveram acesso a conteúdos ministrados sobre Saúde Ocupacional e Ergonomia na Mão de Obra Rural. A SIPATR foi concluída no dia 23 com informações sobre os riscos ocupacionais na irrigação da cana-de-açúcar.

“O objetivo da IV SIPATR é disseminar informações relacionadas a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, promover a conscientização dos trabalhadores sobre a importância da precaução de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais”, disse Daniel Silva, engenheiro técnico de segurança do trabalho.

Daniel Silva também destacou que o ambiente de trabalho deve ser humanizado, afirmando que é necessário — “criar uma atitude vigilante, permitindo aos trabalhadores reconhecer e corrigir práticas inadequadas no ambiente de trabalho, criar vínculos entre o funcionário e a empresa. E mesmo incluir a família, motivando o funcionário a gostar ainda mais de seu trabalho”, finalizou.

Além de informações, palestras e network, houve sorteio de prêmios.