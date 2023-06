Semana do Meio Ambiente: CRV distribui mudas nativas e frutíferas em Capinópolis

Mudas frutíferas e nativas da região foram distribuídas gratuitamente pela usina CRV Industrial | Foto: Paulo Braga

Capinópolis, Minas Gerais. A usina CRV Industrial celebrou o Dia Mundial do Meio Ambiente com distribuição de mudas nativas na feira livre na manhã do último domingo (04.jun.23). Esta é a 3ª edição do projeto “Vem Pra Feira com a CRV”.

A feira-livre foi escolhida por ser um local de grande fluxo de pessoas.

Em 2022 observou-se uma grande demanda por mudas frutíferas, e neste ano, muitas mudas de jaca, manga, abacate e goiaba foram levadas e distribuídas gratuitamente em um curto espaço de tempo.

Várias ações estão sendo feitas pela CRV para celebrar o “Dia do Meio Ambiente”. Neste ano, o Programa de Gestão Ambiental foi disponibilizado em formato de vídeo, para alcançar mais pessoas. Visitas técnicas com alunos também estão sendo realizadas.

Para celebrar a data em 2023, a CRV Industrial também lançou o concurso “Eu Faço a Diferença no Meio Ambiente”. O concurso de vídeos é voltado aos colaboradores da CRV e do Condomínio Agrícola.

Segundo a bióloga Lívia Reis, que coordena o departamento Ambiental — “ações de preservação devem ser promovidas à sociedade e frisadas sempre, para que haja um maior empenho na construção de um planeta sustentável”.

