Semana em BH começa com temperatura estável e baixa umidade do ar

A semana começa em Belo Horizonte com temperatura estável e umidade relativa do ar baixa, principalmente na parte da tarde. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima prevista para o domingo (11/6) é de 28°C e a mínima registrada foi de 13°C.

A sensação de frio permanece nas primeiras horas do dia e à noite. O céu fica com muitas nuvens durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica em torno dos 30% à tarde.

Na segunda-feira (12/6), a temperatura fica entre 29°C e 14°C. O céu fica claro durante o dia e encoberto na parte da noite. A umidade relativa do ar fica em 30%.

A terça-feira (13/6) terá céu com muitas nuvens e umidade relativa do ar na casa dos 30%. A temperatura máxima prevista é de 28°C e a mínima é de 15ºC.

Na quarta-feira (14/6), há possibilidade de chuva isolada. O céu fica com muitas nuvens durante todo o dia e a temperatura fica entre 28°C e 15ºC.

A quinta-feira (15/6) fica com o céu encoberto durante todo o dia, com máxima na casa dos 27°C e mínima prevista para 13°C.

Previsão em Minas

O domingo será de céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida no Sul, Sudoeste, Zona da Mata, Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas demais regiões de Minas, céu claro com névoa seca.