Semifinalistas da Copa Amizade de futsal masculino em Capinópolis buscam uma vaga na final

Capinópolis, Minas Gerais. A Prefeitura de Capinópolis, por meio do Departamento de Esportes, continua a investir no esporte amador na cidade.

A Copa Amizade, torneio amador, vem apresentando bons jogos e caminha para a reta final. Nesta segunda-feira (18.Dez.23), os semifinalistas disputarão uma vaga na final.

19h30 Os Pivetes vs Juventude;

20h30 Abrão Pastelaria do Bozo x Polícia Militar.

Chave A

1° Lugar Pivetes com 07 pontos

2° Lugar Polícia Militar com 05 pontos

3° Lugar Eco Futsal com 04 pontos

4° Lugar Genesis Auto Car Center com 00 pontos

Chave B

1° lugar Abrão Pastelaria do Bozo com 09 pontos

2° Lugar Juventude com 06 pontos

3° Lugar Novo Atletic com 03 pontos

4° Lugar OS Aposentados com 00 pontos

O futsal amador desempenha um papel crucial na promoção do esporte e no desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas. A Copa Amizade, por exemplo, é uma forma acessível para entusiastas de todas as idades e habilidades.

Segundo o coordenador Ronei Araújo, o objetivo do Departamento de Esportes é selecionar atletas que não têm o hábito de participar dos campeonatos oficiais. Como regra, apenas jogadores que não disputaram o campeonato “Nivaldo Paulino Tilela” estão participando.