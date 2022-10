Série B: Chapecoense derrota Tombense e se afasta do Z4

A Chapecoense derrotou o Tombense por 3 a 2, na noite desta sexta-feira (21) na Arena Condá, pela 36ª rodada da Série B do Brasileiro, e permaneceu viva na luta para fugir do rebaixamento da competição. Porém, o resultado decretou a queda do Náutico e do Brusque para a Série C.

Notícias relacionadas:

Ao vencer, o Verdão do Oeste subiu para a 15ª posição da classificação com 42 pontos e não pode ser mais ultrapassado pelo lanterna Náutico, com 30 pontos e que ainda enfrenta o Grêmio na rodada, nem pelo vice-lanterna Brusque, com 33 pontos e que empatou em 2 a 2 com o Novorizontino.

A partida começou movimentada, e logo aos 13 minutos a Chapecoense abriu o placar com gol de cabeça de Perotti após cruzamento de Fernando. Mas o Tombense precisava de um bom resultado para se afastar do Z4 e virou o marcador ainda na etapa inicial graças a gols de Renatinho e de Everton Galdino.

Porém, o camisa 9 do Verdão do Oeste estava com o faro de gol calibrado e voltou a marcar logo no início do segundo tempo, novamente de cabeça. A partida ficou aberta, mas a Chapecoense foi mais eficiente e garantiu a vitória final graças a um belo gol de Felipe Ferreira aos 30 minutos.