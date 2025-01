Agência dos Correios em Capinópolis

No contexto do crescente mercado de comércio eletrônico (vendas pela internet) no Brasil, que movimenta bilhões de reais, a gestão dos Correios sob o comando do governo federal, liderado pelo PT, tem sido alvo de críticas por priorizar lucros em detrimento da qualidade dos serviços prestados.

Recentemente, os Correios anunciaram uma decisão controversa: reduzir a frequência de atendimento em cidades menores, como Capinópolis e Santa Vitória, limitando a presença de caminhões de transporte de carga a apenas três dias por semana. Em resumo, o recebimento e envio de encomendas ficará ainda mais demorado.

A medida deve entrar em vigor no próximo dia 20.

Essa medida impacta diretamente o recebimento de cartas, cobranças e, especialmente, encomendas, prejudicando significativamente os pequenos empresários locais que dependem dos serviços postais para suas operações no comércio eletrônico.

“Em um ambiente onde a rapidez na entrega de produtos representa competitividade, a ação dos Correios é um retrocesso, demonstrando o desapreço dos Correios pelo desenvolvimento das operações do varejo e atacado on-line”, disse em nota a empresa A Ilha, que comercializa produtos homeopáticos para pets em todo o território nacional.

Em Capinópolis, por exemplo, uma vibrante comunidade de pequenos vendedores se dedica à comercialização de uma variedade de produtos, desde itens para pets, eletrônicos, até peças de veículos, gerando milhares de reais mensalmente para a economia local através dos Correios.

A ausência de outras transportadoras na cidade torna essa redução de serviço ainda mais prejudicial.

Ação da Câmara Municipal de Capinópolis

A Câmara Municipal de Capinópolis tomou conhecimento do caso após ser procurada pela reportagem do Tudo Em Dia. O presidente da Câmara, Daniel França, reagiu prontamente, manifestando sua disposição para buscar explicações e soluções junto aos Correios. Um ofício foi protocolado na agência local.

Daniel França, presidente da Câmara Municipal de Capinópolis | Foto: Paulo Braga

O Tudo Em Dia tomou conhecimento que, devido à natureza regional da decisão, o documento foi encaminhado para a unidade que gerencia a região, que ainda não forneceu uma resposta conclusiva.

Esta redução no serviço postal demonstra uma falta de consideração com o desenvolvimento econômico das pequenas cidades, e também revela uma desconsideração pelo empresariado brasileiro.

A ausência de ação de deputados e lideranças regionais pode resultar em um impacto severo sobre a população dessas localidades, evidenciando uma falha na gestão do governo federal em promover um ambiente propício para o crescimento de empreendimentos que têm potencial nacional.

Este é mais um exemplo de como a gestão do PT nos Correios pode estar falhando em equilibrar necessidades comerciais com o bem-estar social e econômico das comunidades brasileiras.